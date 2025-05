Ad Augusta i 100 anni del maestro Borgia

Tecnico e dirigente di tante generazioni

Oggi la città di Augusta si ferma per rendere omaggio a una delle sue figure più amate e rispettate: il Maestro Michele Borgia, che ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni di vita. Ex tecnico, dirigente e punto di riferimento per tante generazioni di sportivi, Borgia è stato celebrato con una serie di eventi che hanno sottolineato il suo ruolo fondamentale nel panorama sportivo locale e nella comunità.

La giornata è iniziata con una visita al nuovo campo in sintetico di Fontana, dove il Maestro è stato accompagnato dal sindaco Giuseppe Di Mare e da numerosi cittadini e appassionati. Durante la visita, il primo cittadino ha espresso parole di affetto e gratitudine: “È stata una forte emozione accompagnare il Maestro Borgia in questa giornata speciale. La sua lucidità, la forza e le splendide parole che ci ha regalato questa mattina resteranno nel cuore di tutti noi. Augusta oggi celebra un uomo che ha dato tanto al calcio e alla nostra comunità.”

Nel pomeriggio, si è tenuta una breve cerimonia in suo onore, durante la quale sono stati ricordati i tanti successi e l’impegno di Borgia nel mondo dello sport. La giornata si è conclusa con l’evento organizzato dall’Unione Veterani dello Sport, sezione Rocco Cappello di Augusta, di cui Michele Borgia è presidente onorario.

Il presidente del Megara Calcio, Elio Coppola, ha voluto esprimere pubblicamente la sua ammirazione: “Buon 100° compleanno al Maestro Michele Borgia! Una vita dedicata al calcio, un esempio di passione, dedizione e saggezza. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nel nostro sport e nella nostra comunità. Grazie di cuore, Maestro, per tutto quello che hai fatto e continui a fare.”

Il sindaco Di Mare ha concluso:“Augusta oggi si sente orgogliosa di avere tra i suoi figli un uomo così straordinario. La sua storia è un esempio di dedizione e amore per il calcio e per la nostra città. Grazie, Maestro Borgia, per averci regalato questa giornata di festa e per averci ispirato con il suo esempio.”