Allarme furti alle farmacie ospedaliere del Siracusano: in un anno danni per 1,5 mln

Criminalità

L’argomento è stato al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Siracusa, Giovanni Signer

Furti nell’ultimo anno ai danni di alcune farmacie ospedaliere nel territorio provinciale per oltre 1,5 milioni di euro. E’ stato questo l’argomento al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Siracusa, Giovanni Signer. Presenti i rappresentanti dei presidi ospedalieri che hanno parlato dei diversi episodi di furto e delle misure aziendali di prevenzione che sono state studiate.