Anche un neonato tra i 238 sbarcati oggi in Sicilia tra Siracusa e Lampedusa

immigrazione

Soccorsi dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza

Due sbarchi, per un totale di 117 migranti arrivati, compreso un neonato, si sono registrati a Portopalo di Capo Passero, nella costa Siracusana. Il primo gruppo di 71 persone è arrivato con un barcone all’Isola delle Correnti. L’altro, di 46 migranti compreso un neonato, sono arrivati scortati da una motovedetta della Guardia costiera. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori per avviare le procedure di identificazione e assistenza.