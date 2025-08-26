immigrazione
Anche un neonato tra i 238 sbarcati oggi in Sicilia tra Siracusa e Lampedusa
Soccorsi dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza
Due sbarchi, per un totale di 117 migranti arrivati, compreso un neonato, si sono registrati a Portopalo di Capo Passero, nella costa Siracusana. Il primo gruppo di 71 persone è arrivato con un barcone all’Isola delle Correnti. L’altro, di 46 migranti compreso un neonato, sono arrivati scortati da una motovedetta della Guardia costiera. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori per avviare le procedure di identificazione e assistenza.
Tre gli sbarchi a Lampedusa con l'approdo di 121 migranti dopo che una motovedetta della guardia di finanza e due di Frontex hanno agganciato tre barchini con a bordo rispettivamente 8, 74 e 39 persone. I primi otto hanno riferito d'essere tunisini ed essere partiti da Mahres, gli altri di essere originari di Afghanistan, Egitto, Eritrea, Iran, Libia, Pakistan e Siria e d'essere salpati da Zawia e Gasr Garabulli in Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Per la serata è stato predisposto un trasferimento di 320 persone con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle.