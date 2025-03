“Appuntamenti Agroalimentari”, l’iniziativa delle Cna di Siracusa e Ragusa per rilanciare il settore

L'evento

In programma martedì 25 marzo nella Loggia del Mercato a Noto

Un ponte tra chi produce le eccellenze del territorio e chi le trasforma in prelibatezze per la ristorazione e non solo. È questo l’obiettivo di “Appuntamenti Agroalimentari”, l’iniziativa promossa dalle CNA Territoriali di Siracusa e Ragusa, con il significativo coinvolgimento dei rispettivi comparti agroalimentare. L’evento, che torna dopo una positiva sperimentazione a Palazzolo Acreide nel 2023, si terrà martedì 25 marzo, dalle ore 10 alle 13, nella suggestiva cornice della Loggia del Mercato a Noto.

Come spiega Gianpaolo Miceli, segretario territoriale della CNA di Siracusa, l’iniziativa mira ad “accorciare la distanza tra produttori di eccellenze agroalimentari e trasformatori, quindi tra soggetti legati a vario titolo”. In altre parole, mettere in contatto diretto i soci CNA che producono materie prime o semilavorati (farine, pasta, olio, vino, bevande, conserve, prodotti specifici per la ristorazione) con ristoratori, pasticceri, panificatori e pizzaioli interessati a scoprire e utilizzare le produzioni locali.Saranno ben 23 i produttori provenienti dalle province di Siracusa e Ragusa ad esporre i propri prodotti. Un’occasione unica per i professionisti del settore Ho.Re.Ca. di conoscere da vicino la qualità e la varietà dell’agroalimentare del Sud-Est siciliano.

«Questa iniziativa ha l’ambizione di diventare un appuntamento annuale del chilometro zero e della relazione diretta fra produzioni tra produttori e trasformatori del territorio per il territorio”, sottolineano in una dichiarazione congiunta Rosanna Magnano, presidente territoriale della CNA di Siracusa, e Giuseppe Santo Cono, presidente territoriale della CNA di Ragusa. “Vogliamo valorizzare al massimo artigiani, agricoltori, produttori primari e metterli in contatto con i trasformatori, una fetta sempre più crescente dell’imprenditoria locale, cercando di avvicinare sempre di più l’offerta della gastronomia locale a principi di eccellenza e di valorizzazione delle produzioni tipiche locali».

L’evento gode del patrocinio del Comune di Noto e si svolgerà in collaborazione con la Strada del Vino del Val di Noto, che proprio all’interno della Loggia del Mercato, ha allestito una suggestiva enoteca.Martedì saranno presenti, oltre ai 23 produttori e numerosi operatori del settore ristorazione, anche i vertici delle due organizzazioni territoriali della CNA: i presidenti Rosanna Magnano e Giuseppe Santo Cono, i segretari territoriali Giampaolo Miceli e Carmelo Caccamo e i rappresentanti di categoria delle due associazioni.