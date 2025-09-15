Arsenale da guerra nascosto in casolare: tre giovani in manette con fucile AK 47 e mitragliatrici

noto

L'operazione della Squadra mobile di Siracusa

Tre giovani di 18, 19 e 21 anni sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile e del commissariato di Avola (Siracusa) per possesso di un vero e proprio arsenale. Nei pressi di un casolare disabitato a Noto, i poliziotti li hanno fermati e all’interno dell’edificio hanno trovato un fucile AK 47, due pistole mitragliatrici calibro 9 e munizionamento da guerra. Dopo il ritrovamento, i tre sono stati trasferiti nel carcere di Cavadonna.

