Auto contro scooter: muore un sedicenne a Lentini, l’automobilista fugge a piedi ma i carabinieri lo rintracciano

la tragedia

L'incidente tra via Solferino e via Agnone

La morte del giovane Salvo Oliva appena 16 anni,studente di terza G del liceo scientifico Gorgia Vittorini ha gettato nello sconforto tutta la comunità della zona nord della provincia di Siracusa. Amici, professori, parenti, sono costernati davanti a questa immane tragedia che ha colpito la famiglia Oliva.

Erano passate da poco le 21 di ieri quando uno scooter guidato dal giovane Salvo Oliva con in sella un suo coetaneo, all’altezza di via Solferino, angolo via Agnone sono stati investiti da una Polo Wolkswagen guidata da un 50 enne originario di Villasmundo e trascinati per alcuni metri. La peggio è toccata a Salvo che, sbalzato, finiva contro un palo della segnaletica. Per lui inutili si sono rivelati i soccorsi da parte degli operatori del 118.