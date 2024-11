Blocco depuratore Priolo, tavolo convocato al Mimit il 21 novembre

Area industriale

Con il ministro Urso, i lavoratori, le imprese e gli enti locali

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Siciliana, ha convocato per giovedì 21 novembre a Palazzo Piacentini un tavolo con tutte le forze produttive e sindacali del territorio e gli enti locali sul futuro dell’area industriale di Priolo Gargallo.

L’incontro, che sarà presieduto dal ministro Adolfo Urso, avrà luogo alla luce delle recenti decisioni del Tribunale del Riesame di Roma in merito all’ordinanza del Tribunale di Siracusa, che – viene scritto nella nota del ministero «hanno di fatto bloccato la prosecuzione delle attività del depuratore Ias SpA. (Industria Acqua Siracusana) di Priolo Gargallo, compromettendo le operazioni di aziende di primaria importanza come Isab, Versalis, Sonatrach e Sasol. La situazione rischia di avere un impatto devastante sul territorio, compromettendo il destino di migliaia di lavoratori e gli investimenti programmati per la riconversione green delle attività produttive».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA