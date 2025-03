Boxe. Round Robin di Lucca: oro per l’avolese Gaia Caldarella

Siracusa

L’atleta avolese Gaia Caldarella della Dugo Boxe Avola allieva del maestro Corrado Dugo è stata impegnata dal 28 al 2 marzo in un Round Robin italiano a Lucca, dove non trovando avversarie nella sua categoria, Gaia ha deciso di competere nei 70 kg, vincendo il primo giorno con Anna Mazzier, il secondo giorno con Marisol Rivetti e la finale con Denise Marcellino per WO che ha rifiutato di combattere. Quindi vince il Round Robin italiano e fa oro anche in una categoria non sua.Gaia Caldarella, già campionessa europea 2024 e campionessa italiana 2024, 5 tornei internazionali vinti nel 2024 nella categoria schoogirl, si riconferma nel 2025 anche nella categoria junior più alta della sua

