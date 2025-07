Canicattini Bagni: un mix di entusiasmo per l’estate aspettando Roy Paci e Mario Incudine

iniziative

Il sindaco Amenta e l’assessore Gazzara: «Un momento da vivere insieme e rafforzare la nostra comunità»

Un territorio di straordinarie bellezze naturalistiche, di storia antica, cultura, tradizioni e buon cibo, tra siti Patrimonio dell’Umanità, il mare e l’aria fresca della collina iblea, Canicattini Bagni è pronta ad offrire un ricco cartellone di eventi che renderà viva l’estate dei canicattinesi e dei tanti che verranno ad apprezzare la calda accoglienza della “Città del Liberty e della Musica”.

Le iniziative

Musica live, rassegne teatrali, spettacoli di danza, arte, sport, incontri letterari, azioni solidali, inclusione sociale, tradizioni e sagre gastronomiche dei prodotti tipici iblei, anche per la stagione 2025 con il XXII Festival del Mediterraneo varato dall’amministrazione comunale del sindaco Paolo Amenta, presidente regionale di Anci Sicilia, trasformeranno il centro storico di Canicattini Bagni, riqualificato e rivitalizzato dalla nascita di nuove e qualificate location di servizi all’ospitalità grazie al sostegno dei bandi comunali, in un grande palcoscenico a cielo aperto per tutte le età.

Sinergia col Sai

L’assessorato al Turismo e Spettacolo guidato da Sebastiano Gazzara, attraverso la consolidata collaborazione con le realtà associative, imprenditoriali e sociali della città, il prezioso sostegno di Enti e Dipartimenti regionali e statali, ad iniziare dal Sai del Ministero dell’Interno, il Sistema di accoglienza ai migranti che a Canicattini Bagni ha già festeggiato il decimo anno di vita, è già pronto al nastro di partenza per dare lo start alla grande festa che accompagna i canicattinesi al 29 settembre, alle celebrazioni e ai festeggiamenti in onore del Patrono San Michele Arcangelo.

Il 31° Canicattini Festival Jazz

Un viaggio per tutte le età da vivere immersi tra le note del 31° Canicattini Festival Jazz, del 42° Raduno Bandistico “M° Nino Cirinnà”, del Festival del Rifugiato, e la musica di Roy Pace e gli Arethuska, di Mario Incudine, le “Emozioni” di Gianmarco Carroccia, del Corpo Bandistico cittadino, della Panta Rei Orchestra, della Trinarmonia, e ancora, del Soul Group, dei Millewatt, de I Replay, dei Perciazzucca, dei Canti e Cunta, di Culturalmente della Consulta Giovanile e tanti altri, le suggestioni del Teatro di Tony Sperandeo e del Teatro amatoriale de Le Maschere e del Sipario, i percorsi Liberty e naturalistici del Museo Tempo, la “Virdimura” della scrittrice Simona Lo Iacono, collettive di pittura, i saggi di Danza, l’appuntamento nazionale con Sport City Day, e il tuffo nella memoria popolare del 38° Palio di San Michele, con il Museo sotto le Stelle con la ricostruzione, nel cuore del centro storico, dei mestieri di fine ‘800 inizio ‘900 con la sfilata storica e la passeggiata a coppie su asini, con i giochi tra gli otto Quartieri della città e le Sagre del buon cibo della terra iblea.

L’amministrazione