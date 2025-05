Casa cantoniera-deposito frequentata da senzatetto crolla nel Siracusano

Segnalazione

I vigili del fuoco intervenuti, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno effettuato ricerche fino ad escludere la presenza di persone sotto le macerie

Nella giornata di ieri una squadra VVF di Siracusa è intervenuta a seguito di una segnalazione relativa al crollo di una casa cantoniera adibita a deposito di cartellonistica stradale nel comune di Priolo Gargallo, SS114. I VVF hanno constatato che l’intero solaio, delle dimensioni di circa 5×5 m, dell’edificio era crollato a causa del cedimento delle strutture portanti. Dalla stato dei luoghi e da quanto appreso in posto, i locali interni erano abitualmente frequentati da un senzatetto.