CC Ortigia, l’addio a Tempesti e Napolitano

Pallanuoto: ultima gara casalinga per le due icone e festa col Siracusa Calcio

Gli addii di Stefano Tempesti e Christian Napolitano, una atmosfera particolare quella vissuta oggi pomeriggio alla “Paolo Caldarella” della Cittadella dello Sport di Siracusa. L’Ortigia ha salutato due icone della pallanuoto, il “numero uno dei numeri uno” e il capitano di tante battaglie, per quella che è stata l’ultima apparizione casalinga degli aretusei, anche se all’appello mancherà ancora una gara. L’Ortigia ha infatti superato la Vis Roma Nuoto 9-6 in gara 2 e dopo il ko in gara 1, giocherà la “bella” ancora nella Capitale la prossima settimana per il simbolico settimo posto in campionato.