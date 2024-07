Cerca di soccorrere tre donne che rischiavano di annegare: lui muore, loro si salvano

Siracusa

La tragedia a Marina di Priolo

Un settantenne è morto stamane a Marina di Priolo nel tentativo di salvare tre donne in mare che chiedevano aiuto. L’uomo, di Siracusa, si sarebbe gettato in mare insieme a un altro bagnante vedendo le tre donne che per il mare mosso non riuscivano a tornare a riva. Il pensionato però è annegato mentre le donne si sono salvate. Indagano i carabinieri.

