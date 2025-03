Con l’auto guidata dal fratello si schianta contro un muro: Augusta sotto shock per la morte di Lorenzo

La tragedia

Il ragazzo di 19 anni è rimasto incastrato tra le lamiere. Ricoverato l'altro ragazzo. Annullato il Carnevale

Un giovane di 19 anni, Lorenzo Mallo, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 1 tra Brucoli ed Augusta, nel Siracusano. Viaggiava a bordo di un’auto guidata dal fratello 22enne, rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, la loro auto per cause ancora da accertare ha sbandato ed è andata a finire contro il muro di una casa.

Il 19enne, che si trovava sul sedile lato passeggero, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Il fratello è stato invece trasferito prima all’ospedale Muscatello di Augusta e poi all’ospedale San Marco di Catania.