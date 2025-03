Con lo scooter contro un’auto, così è morto Francesco: la tragedia a Noto

l'incidente

Il ragazzo aveva 17 anni, ferito il suo amico di 15

Incidente mortale ieri notte in via Aurispa a Noto nel Siracusano, la vittima è Francesco Mucha, 17 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella a uno scooter, insieme ad un amico 15enne, quando si è scontrato con un’automobile.

Mucha è deceduto per le gravi lesioni riportate. Il 15enne è stato invece ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola in gravi condizioni. Il 17enne frequentava la seconda classe come operatore elettrico nella scuola dei Mestieri Ars, a Noto. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro dei mezzi.

