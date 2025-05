Coni Siracusa, Gambuzza neodelegata provinciale

L'ex presidente regionale della Fick succede a Liddo Schiavo

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Siracusa accoglie con entusiasmo la nomina della nuova Delegata Provinciale, Silvana Gambuzza, avvenuta ieri per decisione del Presidente regionale Enzo Falzone. Succede a Liddo Schiavo e porta con sé una lunga e prestigiosa esperienza nel mondo dello sport, sia a livello federale che associativo.

Silvana Gambuzza, 60 anni, è figura di riferimento nel panorama sportivo locale e regionale: per due mandati ha ricoperto la carica di Presidente regionale della FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak), è stata componente della Giunta Regionale CONI ed è da decenni alla guida del Canoa Club Siracusa. A questo si aggiunge l’impegno come Presidente provinciale del Panathlon Club Siracusa, di cui oggi è Past President.

“Porterò al servizio delle società tutta la mia esperienza – dichiara la neo delegata – puntando soprattutto a un dialogo maggiore e aperto con ogni soggetto, scuola ed ente che vorrà interfacciarsi con i nostri uffici. La nostra idea è quella di creare un vero e proprio gruppo di lavoro che sia di riferimento per le società sportive, accompagnandole nel loro percorso di crescita e sostenendole nelle attività. Vogliamo essere finalmente presenti e vicini al territorio, come purtroppo non è stato negli ultimi anni.”