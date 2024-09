Cresce l’attesa per il G7 per l’agricoltura e la pesca a Siracusa: coinvolte oltre 600 aziende

Il grande evento

Legacoop: in un palazzo storico di Ortigia si degusteranno i prodotti made in Italy

«Un evento aperto a tutti che vedrà più di 600 presenze tra imprese, associazioni, agricoltori, esponenti della cultura, che metteranno in mostra tutto quello che l’Italia può offrire da ogni punto di vista. Ci saranno anche spettacoli, momenti di approfondimento e più di cento convegni che metteranno a confronto le diverse istituzioni italiane, europee, regionali e comunali, per trattare i temi dello sviluppo del sistema Italia». Così il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ai microfoni di «L’Italia in diretta» su Rai Radio1, parlando del G7 Agricoltura e Pesca che si terrà a Ortigia dal 21 al 29 settembre.

«Un sistema Italia più forte significa un’economia più forte», ha aggiunto. «Saranno presenti anche i paesi africani con una cospicua delegazione, insieme all’Unione africana e alle organizzazioni internazionali, perché ci vuole uno sviluppo più equo e giusto che mette in condizione un continente ricco di potenzialità e di giovani come l’Africa di lavorare insieme ai paesi sviluppati che hanno formazione e tecnologia». Ci sarà anche un G7 dedicato ai giovani, ha aggiunto, «perché i giovani rappresentanti delle diverse Nazioni passano confrontarsi sui problemi di questa generazione e fare proposte». Infine, «questo sarà il primo G7 che mette insieme agricoltura e pesca e discute di entrambi i temi come fossero un unicum e sono un unicum – ha concluso per la produzione di cibo di qualità».

Legacoop

Uno spazio di 75 metri quadrati allestito in un palazzo storico di Ortigia per presentare e degustare la produzione made in Italy che nasce dalle filiere della cooperazione. «E’ un’importante occasione per promuovere il sistema cooperativo dell’agroalimentare e della pesca, per valorizzare le eccellenze della cooperazione e per sostenere le nostre cooperative associate», fa sapere il presidente di Legacoop Agroalimentare, Cristian Maretti che, insieme a Legacoop Sicilia prenderanno parte alle iniziative collaterali all’evento.

Un appuntamento decisivo e significativo per fare conoscere al mondo la filiera agricola cooperativa e le eccellenze della cooperazione, sottolinea Filippo Parrino presidente Legacoop Sicilia, «in particolare la cooperazione siciliana caratterizzata da storie di riscatto, resilienza, qualità e sostenibilità e di rispetto per l’ambiente, storie che meritano di essere raccontate e conosciute e indubbiamente il G7 rappresenta la vetrina migliore».