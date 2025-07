Da Moccone alla festa finale: ecco il documentario del Siracusa calcio

Calcio

La lunga cavalcata azzurra con immagini inedite ed esclusive a cura di Massimo Leotta

Il recente documentario dedicato al Siracusa Calcio, realizzato da Massimo Leotta, responsabile dell’ufficio stampa del club, rappresenta un tributo emozionante alla stagione che ha portato la squadra azzurra a conquistare il campionato e a vivere momenti di grande festa in città. Attraverso interviste esclusive e immagini inedite (anche dagli spogliatoi prima e dopo ogni gara), il film ripercorre la lunga cavalcata dalla preparazione estiva a Moccone in Sila fino alla meritata vittoria e alla celebrazione finale.

Il documentario si apre con le immagini del ritiro estivo a Moccone, dove i protagonisti si sono preparati intensamente per affrontare una stagione che si preannunciava difficile ma ricca di speranze. Tra i volti intervistati spiccano quelli dei calciatori, del tecnico Marco Turati, dei dirigenti e del presidente Alessandro Ricci, tutti uniti nel raccontare le sfide affrontate e le emozioni vissute lungo il percorso.

Il tecnico Marco Turati non nasconde l’emozione nel ricordare quella che definisce “una grande impresa”: “La ricorderemo tutti insieme anche fra 20 anni quando ci rivedremo”, afferma con orgoglio. La sua leadership è stata fondamentale per mantenere alta la motivazione della squadra e guidarla verso il successo.

Anche Carmine Giordano, uno dei protagonisti più esperti dello staff tecnico, sottolinea l’importanza di questa vittoria: “Per me è la seconda volta a Siracusa ma rispetto al 2015 a Rende, questa ha visto ancor più coinvolgimento”. La passione e l’attaccamento alla maglia sono palpabili nelle sue parole, testimonianza di quanto questa vittoria sia speciale per tutti i protagonisti.

L’entusiasmo della città si riflette nelle parole del presidente Alessandro Ricci e del direttore generale Alessandro Guglielmino, entrambi fieri del traguardo raggiunto.

Il capitano Mimmo Maggio, simbolo di leadership e dedizione, esprime con semplicità l’orgoglio di aver contribuito a scrivere una pagina importante nella storia del club.

E poi le urla “emozionali” di Rinaldo Longhi, preparatore atletico ma nelle vesti di mental coach quando con gli azzurri in cerchio, negli spogliatoi così come in campo, ama ripetere e far ripetere: “Chi siamo noi? Leoni. Leoni. Leoni…”.

Il documentario non si limita a mostrare le immagini della festa in città, ma approfondisce anche il senso di appartenenza e di comunità che questa vittoria ha generato tra tifosi e cittadini.

La marea azzurra presente in piazza ha rappresentato un momento di unità e gioia condivisa, simbolo della forza di un’intera comunità che ha creduto nel sogno.

In conclusione, il lavoro di Massimo Leotta riesce a catturare l’essenza di questa stagione memorabile, rendendo omaggio a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa impresa sportiva.