Delfini nel blu profondo

Cronaca

Augusta torna ad essere base dei sottomarini della Marina Militare Italiana. Con il passaggio di consegne tra l’ormai ex comandante del Sommergibile Todaro, Davide Gallo, e il nuovo, Vito Andrea Palombella, è stata ufficializzata, con la presenza del Comandante della Flottiglia Sommergibili della Marina Militare italiana, Manuel Moreno Minuto, la presenza stabile, in Sicilia, dei due sottomarini, il Todaro e lo Scirè, che rappresentano attualmente il fiore all’occhiello della Flottiglia.La presenza ad Augusta dei due battelli, dimostra l’importanza che la Marina italiana dà alla base isolana e le prospettiva di crescita e occupazionali che deriveranno dalla presenza dei due sommergibili in Sicilia.Il comandante Minuto ha sottolineato, infatti, l’importanza strategica della base di Augusta e il ruolo della componente Sommergibili in grado, così come tutta la Marina Militare, di offrire sbocchi professionali ai tanti giovani che desiderano impegnarsi nell’ambito delle Forze armate.

Le immagini della cerimonia e le interviste al Comandante della Flottiglia Sommergibili, Manuel Moreno Minuto e al Capitano di Corvetta Davide Gallo

