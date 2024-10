Depuratore Ias di Priolo audizione in commissione regionale Ambiente

Il sito industriale

«Al centro dell’audizione ci saranno le iniziative che la Regione intende intraprendere» spiega l’onorevole Tiziano Spada

«Depuratore consortile di Priolo e petrolchimico del Siracusano al centro di un’audizione in IV commissione regionale Ambiente, territorio e mobilità, congiunta con la III commissione Attività produttive». A renderlo noto è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito democratico, che ha richiesto l’incontro programmato dal presidente della IV commissione, Giuseppe Carta, e che ha convocato i sindacati presenti in audizione insieme con i vertici Ias e della zona industriale.

L’appuntamento è per mercoledì 9 ottobre alle 10,30 e «al centro dell’audizione – spiega l’on. Tiziano Spada – ci saranno le iniziative che la Regione intende intraprendere con riferimento al depuratore consortile di Priolo gestito da Ias e di proprietà di Asi in liquidazione. E, più in generale, le prospettive future e lo sviluppo del polo industriale petrolchimico. Con l’augurio – conclude il parlamentare regionale – di tutelare l’ambiente da eventuali, ulteriori ricadute disastrose in un territorio già fortemente inquinato e di alleviare soprattutto le preoccupazioni dei lavoratori per un futuro, purtroppo, fatto di incertezze. Dalle sorti del petrolchimico siracusano dipende infatti l’occupazione del territorio, dove tante, troppe famiglie rischiano di trovarsi in serie difficoltà».