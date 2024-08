Detenuto appica un rogo e picchia un agente penitenziario: tensione nel carcere di Augusta

il caso

La denuncia del sindacato Sappe

Nuova aggressione nel carcere di Augusta a un agente della polizia penitenziaria. Lo ha denunciato il Sappe. «La scorsa notte un detenuto che si era già reso autore di altre aggressioni ed è sottoposto a regime di 14 bis – dice Calogero Navarra, segretario per la Sicilia del sindacato autonomo polizia penitenziaria – ha messo a soqquadro la cella, ha acceso un rogo e minacciato i colleghi, assumendo comportamenti contrari all’ordine ed alla sicurezza interna. Il carcere di Augusta fino a non poco tempo fa costituiva un’eccellenza in tutta la Regione: ad oggi non è più così. Purtroppo, la situazione è devastante in tutti gli istituti d’Italia, ma la Sicilia, e Augusta in particolar modo, risente molto anche della cattiva gestione del Provveditorato dei detenuti che si rendono autori di aggressione a danno del personale di polizia penitenziaria».

