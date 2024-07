Detenuto ergastolano in sciopero della fame muore nel carcere di Augusta: protestava contro il “fine pena mai”

il caso

Aveva 67 anni, la protesta andava avanti da dicembre

Un detenuto di 67 anni, Giulio Rena, recluso nel carcere di Brucoli ad Augusta è morto dopo che dal dicembre scorso era entrato in sciopero della fame e della sete.

L’uomo, condannato all’ergastolo, protestava «contro il fine pena mai», dopo che per diverse volte si era visto respingere la richiesta dei domiciliari. Il 67enne, morto domenica scorsa in ospedale dove era stato trasportato per le sue precarie condizioni, era stato sottoposto più volte al trattamento sanitario obbligatorio.

