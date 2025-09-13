Disastro Siracusa, al De Simone il Benevento cala il tris

serie C

Tutti i gol nella ripresa. Si apre la crisi azzurra

Il Siracusa ha incassato una nuova sconfitta, la terza consecutiva, nella partita giocata adl De Simone contro il Benevento. Il match, disputato davanti al proprio pubblico, ha visto gli azzurri subire un netto 3-0, con le reti ospiti che hanno messo in evidenza le difficoltà offensive e di squadra raccolte nelle ultime uscite.

Tre gol ospiti nel secondo tempo

La gara è rimasta in equilibrio nel primo tempo, ma al 46’ è arrivato il vantaggio del Benevento grazie a Salvemini, che ha sfruttato un cross dalla destra di Lamesta per battere il portiere Bonucci.

Al 68’, ancora Salvemini protagonista con un assist di classe per Manconi, lanciato in contropiede, che ha calciato con precisione segnando il secondo gol.

Il tris si è concretizzato al 73’ con un tiro potente e preciso sempre di Manconi, che ha chiuso la partita e condannato il Siracusa a una nuova sconfitta.

Un momento difficilissimo per il Siracusa