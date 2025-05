E’ morto Ivan Lo Bello. Il cordoglio di Confindustria Siracusa: «Vuoto incolmabile»

Lutto

L'ex presidente di Confindustria Sicilia, che nel corso della sua carriera ha ricoperto tante altre cariche, è scomparso all'età di 62 anni

Il mondo di Confindustria in Sicilia in lutto per la scomparsa di Ivan Lo Bello. Aveva 62 anni. Con una nota lo ricorda Gian Piero Reale, Presidente di Confindustria Siracusa.

“Con un brillante e ricco curriculum di imprenditore, prima Presidente di Confindustria Siracusa, poi di Confindustria Sicilia, Vice Presidente di Confindustria Nazionale. E poi Presidente della Camera di Commercio di Siracusa, fino ad approdare ad Unioncamere nazionale.

Ti abbiamo visto ideatore e protagonista della lotta al “racket del pizzo” che ti portò addirittura alla necessità di avere la scorta; ma nello stesso tempo sei stato creatore di cultura e bellezza, ideatore geniale dell’”Ortigia festival”, che fece parlare di sé in Italia e in Europa e che vide i grandi nomi del teatro internazionale qui a Siracusa, in ben sei edizioni.