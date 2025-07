Elena Varesotto, la paleopatologa che dà voce ai resti umani del passato

La storia

Teschi, femori, scheletri per lei non sono un mistero. La studiosa si divide tra l'università e il centro Fapab di Avola

Le ossa non mentono mai. È questa la frase che Elena Varotto si ripete ogni volta che apre un nuovo sacco proveniente da uno scavo. Teschi, femori, costole: a vederli così, sembrerebbero solo frammenti inerti, ma per lei sono voci. Voci che raccontano di dolori antichi, malattie dimenticate, traumi mai guariti.Elena Varotto è una paleopatologa: legge le patologie nei resti umani, restituisce storie a chi non ha più voce da secoli. Non è solo scienza. È empatia, è ascolto. È un modo per ridare dignità alla sofferenza passata. Veneta di origine, siciliana d’adozione, la giovane scienziata, 37 anni, che lavora da anni tra l’università e il centro di ricerca Fapab di Avola, è una delle paleopatologhe più autorevoli del panorama scientifico internazionale. Ricercatricealla Flinders University, in Australia, dal 2019, vanta un curriculum blasonato: circa 200 pubblicazioni su riviste accademiche di rilievo, scoperte che hanno arricchito la conoscenza del mondo antico, un dottorato in paleopatologia e paleoradiologia, e l’abilitazione italiana a professore associato in Storia della Medicina. Ma al di là dei titoli, c’è una studiosa che con passione e rigore si dedica allo studio delle tracce di sofferenza umana conservate nei secoli. In questa intervista racconta il suo lavoro, il fascino della ricerca e l’intenso legame con la Sicilia dove vive e lavora da anni e dove sostiene di avere scoperto un patrimonio bioarcheologico straordinario.

Qual è la sua giornata tipo

«La mattina inizia con il controllo delle e-mail e la risposta ai colleghi, segue la parte più operativa, in laboratorio, dove mi dedico all’analisi dei resti umani – antichi o di interesse forense – per individuare segni di malattie, traumi o particolarità anatomo-antropologiche. È un lavoro meticoloso, che permette di raccogliere dati fondamentali per ricostruire la storia biologica e sanitaria di individui vissuti secoli o millenni fa».

Cosa l’ha spinta a scegliere questo lavoro, così affascinante ma inconsueto?

«È stato l’incontro tra la mia formazione archeologica e un profondo interesse per le malattie umane. La paleopatologia unisce scienza e storia: studia le malattie nei resti umani antichi, come scheletri o mummie, permettendo di ricostruire la salute, le abitudini e le codizioni di vita delle popolazioni del passato, da un lato racconta la storia biologica dell’umanità, dall’altro aiuta a comprendere meglio l’origine e l’evoluzione di malattie ancora attuali. È una disciplina complessa, che integra analisi di laboratorio, radiologia, microscopia e biologia molecolare».

Perché è importante studiare le malattie del passato ai giorni nostri

«Perché ci aiuta a capire meglio la storia della salute umana e il modo in cui l’ambiente, le abitudini e l’evoluzione biologica hanno influenzato la nostra specie. Analizzando i resti antichi possiamo ricostruire non solo quali malattie colpivano le popolazioni del passato, ma anche come queste comunità reagivano alla sofferenza, alla disabilità e alla morte. Ci sono malattie che accompagnano l’essere umano fin dai tempi più antichi, e che troviamo ancora oggi, magari in forme diverse. Una su tutte è l’artrosi: la riscontro spesso nei resti umani, anche molto antichi, e ci racconta di corpi sottoposti a fatica fisica, a lavori usuranti, proprio come accade oggi in certe categorie. Anche la tubercolosi è una malattia senza tempo: la troviamo in mummie egizie e in scheletri medievali, e purtroppo non è ancora del tutto scomparsa».

Qualche caso curioso nel quale si è trovata col suo lavoro?