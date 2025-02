«Entri in una maniera ed esci in un’altra, occhio al virus», il consigliere Zappalà nella bufera per la battura omofoba

il caso

Polemica in Consiglio comunale a Siracusa e Italia Viva gli toglie l'uso del simbolo

Alla domanda diretta sulle sue battute in consiglio comunale su “virus” e genere il consigliere Franco Zappalà fa autocritica e ammette: «Ho detto una stronzata e me ne scuso». Quel suo intervento in aula ha provocato un maremoto di indignazione.Il succo della parte d’intervento ripresa dalle telecamere comunali che ha scatenato un putiferio è che una «supplente donna in aula poteva esserci, dopo che Trump ha ridotto i generi possibili ai soli maschio/femmina». Poi, rivolto al presidente Di Mauro, Zappalà aggiunge che «qua c’è un virus, attenzione, occhio che capita», che in Consiglio «entri buono ed esci in un’altra maniera», sottintendendo un cambio di genere, e che ci sarebbe chi è attrezzato di «rossetto ed orecchini».

In realtà in aula, a ben sentire, nell’immediato si percepiscono con chiarezza molte risate e risolini. Lo stesso presidente Di Mauro, rispondendo a Zappalà ridacchia, ma ci precisa che questo sarebbe motivato «non dal contenuto omofobo che al momento non avevo percepito, ci mancherebbe» ma dal fatto che i verbalizzanti la seduta avrebbero avuto un bel da fare a trascrivere quel misto di siciliano, linguaggio folkloristico e farfugliamento.

Sara Zappulla, del gruppo consiliare Pd, rimprovera a Di Mauro che «non c’era proprio nulla da ridere» per lo «spettacolo indecente» che offende «tutte e tutti», suggerendogli che avrebbe dovuto piuttosto interrompere il dibattito. Quello della consigliera, ribatte Di Mauro – che annuncia ammonizioni per Zappalà, che continua a ripetere che solo di goliardia si sarebbe trattato – sarebbe una sorta di strumentalizzazione, e che guardando il video la sua posizione sarebbe chiara.

Le associazioni – Arcigay, Agedo e Stonewall – definiscono «agghiacciante» e «atto gravissimo e violento» le battute di Zappalà, frutto di ignoranza e di mancanza di percezione di quanto le parole ancora oggi possano fare male ed uccidere.