Esplode un forno in una raffineria ad Augusta: due operai gravemente ustionati

l'allarme

Sono stati trasportati al Cannizzaro. Si indaga sulle cause dell'incidente

Incidente all’interno della raffineria Sonatrach di Augusta nella prima serata di oggi, venerdì 11 aprile. Lo scoppio di un forno si è verificato, pare in fase di avviamento di un impianto. Due operai sono rimasti seriamente ustionati. Dopo essere stati trasportati d’urgenza all’ospedale megarese Muscatello, sono diretti verso il centro Grandi ustioni del Cannizzaro di Catania. I due operai, dipendenti interni della società che nel 2018 ha acquistato la raffineria dalla Esso alle porte di Augusta, non sarebbero in pericolo di vita, ma avrebbero ustioni in tutto il corpo. L’incendio è stato domato già intorno alle 20,30.

