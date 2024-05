Festa di “Maju” a Melilli

Siracusa

"Tra devozione, musica e cultura: il richiamo di San Sebastiano e l'emozione dei 'Nuri' devoti"

Fede e forti emozioni per una città che si prepara ad abbracciare il suo Santo Patrono e accogliere i “Nuri”, i pellegrini devoti che arriveranno di notte in città. E non mancheranno i momenti dedicati alla musica e alla cultura, con grande ospite Francesco Gabbani, in piazza sabato 11 maggio.

È tutto pronto a Melilli per la celebrazione “A festa i Maju”: da domani al 12 maggio la città vivrà il periodo più suggestivo e significativo dell’anno, raccogliendosi in preghiera e devozione attorno al suo Patrono, San Sebastiano, ma aprendosi anche ai tanti visitatori che raggiungeranno la “terrazza degli Iblei” per vivere in presenza tutto il trasporto e il folklore di una festa giunta alla sua 610^ edizione. Festa che nel corso degli anni si è anche arricchita di nuovi e importanti piani logistici e organizzativi, come per esempio il servizio di navetta gratuito.

«La celebrazione del Patrono – spiega il sindaco on.Giuseppe Carta – costituisce per la nostra comunità, e non solo, il periodo dell’anno più suggestivo e significativo. Circostanza che vivo con orgoglio infinito, avendo vissuto questa sensazione prima da figlio di Melilli e poi da primo cittadino».

Si comincia già da oggi, vigilia della festa, con la processione e lo spettacolo pirotecnico, poi domani l’apertura del Santuario con l’arrivo, dalle 4 in poi, dei pellegrini e dei “Nuri” i devoti che arrivano a piedi dalle altre città della provincia in omaggio a San Sebastiano. Tra gli eventi da non perdere, l’”Nciurata ri Sammastiano”, con la scalinata di San Sebastiano e il Municipio decorati a festa. Il 10 maggio (alle 20,30) è in programma il concerto di onore di San Sebastiano (sul sagrato della chiesa), protagonista il corpo bandistico comunale Città di Melilli. L’indomani alle 21 il concerto di Francesco Gabbani.

«Mi preme ringraziare – aggiunge il sindaco Carta – tutti coloro che, in piena sinergia, contribuiscono, ogni anno, a fare il massimo per rendere la macchina organizzativa sempre più funzionale, dagli uffici comunali al grande lavoro dei volontari, per garantire massima assistenza e sicurezza alle migliaia di pellegrini e fedeli che varcheranno la soglia della città».