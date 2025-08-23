Francofonte, c’è chi trema e chi dorme sonni tranquilli: arrivano al Comune gli ispettori prefettizi

accesso agli atti

Nel piccolo comune di Siracusa chiesti gli atti degli ultimi sette anni

Il silenzio di un paese, una classe politica in meditazione in attesa del verdetto. Siamo a Francofonte, piccolo comune in provincia di Siracusa, dove si è insediata la commissione ispettiva antimafia per verificare se la criminalità organizzata ha messo le sue mani nella pubblica amministrazione.

La notifica

I componenti della commissione sono stati inviati dalla neo prefetta di Siracusa Chiara Armenia e notificato il provvedimento a tutto il consiglio comunale. In particolare gli ispettori hanno chiesto tutta la documentazione relativa al periodo amministrativo che va dal 2018 ai giorni nostri, cioè da quando il sindaco Daniele Lentini è stato eletto.

La reazione

Secco è il commento del vicesindaco Floriana Schepis: «Siamo sereni. Abbiamo già dato ampia disponibilità e avviato un percorso di collaborazione con la Commissione».

