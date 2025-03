Francofonte: qui si magnifica il tarocco, il moro e il sanguinello

L'appuntamento

La XIV edizione della Sagra dell'Arancia Rossa è in programma l'8 e il 9 marzo

E’ iniziato il countdown per l’inaugurazione della XIV edizione della Sagra dell’Arancia Rossa di Francofonte che anche quest’anno si svolgerà in due giorni, l’8 e il nove marzo. Una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per i buongustai dell’oro ibleo. L’arancia rossa nelle tre varietà: tarocco, famoso per il sapore dolce e la polpa succosa; moro, con il colore rosso rubino e il gusto deciso perfetto per le spremute; e infine il sanguinello, dal gusto dolce e aromatico diventano le regine della festa. La manifestazione è nata con il fine di promuovere e valorizzare la produzione agricola del territorio, con l’allestimento di stand, degustazioni, cooking show, gruppi folkloristici e animazione e spettacoli musicali. «Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, vogliamo alzare ancora più in alto l’asticella – racconta Michele D’Elia, presidente della Pro Loco – Come sempre sarà il nostro tarocco a polpa rossa la regina protagonista dell’evento, che sarà possibile assaggiare in svariate forme: marmellata, canditi, insalata e altre ricette che ne premiano il gusto succoso ma deciso. Saranno due giorni importanti, di vetrina e riconoscimento per tutte le aziende che sono la grande risorsa di questo territorio». Ed è proprio la sinergia tra l’ Amministrazione, la Pro Loco e le realtà locali il punto di forza di un appuntamento che si rinnova da quattordici anni.

«Per la XIV edizione della sagra – aggiunge D’Elia – già inserita all’interno di un percorso a “sagre di qualità”, l’Umpli Italia invierà degli ispettori per la verifica, augurandoci che la stessa sia insignita dal marchio “Sagra di qualità”». Si parte sabato 8 alle 9,30, con l’apertura degli stand allestiti in piazza Garibaldi e a seguire taglio del nastro e saluti del sindaco Daniele Lentini. Alle 10,30 lo spettacolo dei Giganti di Varapodio, appuntamento atteso e che si ripete anche alle 15. Il live dei Face the Fears condurrà il pubblico nel vivo della kermesse che proseguirà all’insegna del folklore alle 14 con I Cugini della serenata tra piazza Garibaldi e via Vittorio Emanuele. La giornata proseguirà tra animazione e balli a cura della Fitness Giusy center alle 16,30; il Trofeo del Tarocco a cura della Boxing Pilli e infine l’atteso live di Orietta Berti. La cantante di Cavriago non ha bisogno di grandi presentazioni. Dal suo primo successo del ‘64 con le canzoni di Suor Sorriso fino ai nostri giorni, la sua carriera è stata caratterizzata da un successo dopo l’altro. Amata dal pubblico per le doti canore ma anche per la sua simpatia e ironia riesce a conquistare e a coinvolgere tutte le generazioni.Anche in questa edizione non mancherà l’atteso raduno di moto d’epoca con la sfilata in via Regina Margherita che si terrà alle 10 della domenica; il raduno delle auto storiche invece in piazza Dante. Grande attrazione per piccoli e adulti la suggestiva sfilata dei carretti siciliani, ancora una volta ponte tra antico e moderno. Il secondo giorno sarà caratterizzato dalla musica dal vivo dei Black Vibes alle 12,30; gli artisti di strada che animeranno e coinvolgeranno i presenti in una atmosfera gioiosa.Si continuerà a ballare con la Fusion Dance di Vincenzo Ville e il dj set a cura di Gaetano Failla. A concludere i due giorni il concerto dei Made in Italy. In entrambi i giorni gli stand chiuderanno alle 23. Una occasione per celebrare una tradizione che si tramanda di generazione in generazione con una grande cura e attenzione anche durante la raccolta dei frutti. Ricche di vitamina C, antiossidanti e fibre coniugano gusto e effetti benefici infatti il consumo delle arance rosse rafforza il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e favorisce la digestione. Esportate in tutto il mondo, le arance rosse dalla polpa succosa hanno fatto di Francofonte la “Città degli agrumi”. La due giorni diventa così una occasione imperdibile per raccontare una lunga storia di passione, tradizione, cultura all’insegna del gusto e del divertimento.

Il sindaco Daniele Lentini: “E’ una festa che richiamerà numerosi visitatori”