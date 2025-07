Freedom Flotilla «in rotta per Gaza»: parla l’italiano sull’imbarcazione partita da Siracusa

La missione umanitaria

Lo dice Tony La Piccirella, uno dei due skipper della nave Handala

«Siamo in rotta per Gaza, tra 4-5 ore raggiungeremo il punto dove due mesi fa è stata intercettata l’altra nave, la Madleen». Lo dice Tony La Piccirella, uno dei due skipper della nave Handala di Freedom Flotilla, salpata da Gallipoli dopo la partenza da Siracusa, che si sta dirigendo verso Gaza, in un audio inviato all’ANSA.Riferendosi al precedente sequestro della nave di Freedom Flotilla afferma che «se non arriveremo ad Ashdod sulle nostre gambe, vuol dire che Idf ci ha intercettato, è salito sulla nostra barca e ne ha preso possesso, ci ha sequestrato illegalmente in acque internazionali e ci ha portato ad Ashdod con un rapimento di persona».