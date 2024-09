G7 a Siracusa, il ministro Lollobrigida: «Stiamo rilanciando l’Agricoltura»

La dichiarazione

È intervenuto in un convegno al Teatro Comunale all'interno dell'Expo DiviNazione

«Il nostro obiettivo è rilanciare l’Agricoltura, ed è quello che stiamo facendo con il Governo Meloni. Oggi insieme a tutte le associazioni agricole, della pesca e dei sindacati vogliamo pianificare quello che deve essere fatto per lo sviluppo e la tenuta dell’attuale sistema».Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine del convegno “Incontri con le Rappresentanze Nazionali del Mondo Agricolo e della Pesca”, in corso al Teatro Comunale di Siracusa, all’Expo DiviNazione 2024, la vetrina internazionale delle eccellenze italiane che precede il G7 Agricoltura.«Dobbiamo sviluppare ulteriori strumenti che possano garantire il reddito agli agricoltori. Questo è l’elemento fondamentale, perché qualsiasi passione, se non c’è reddito, viene abbandonata. Dobbiamo garantire a coloro che vogliono rivolgersi all’agricoltura e soprattutto ai giovani, che hanno una particolare attenzione alla trasformazione e investono nell’innovazione, un futuro certo e concreto», ha concluso il ministro.

