G7 dell’agricoltura a Siracusa, Fiera Italia: «L’agroalimentare italiano è unico»

Il grande evento

Attenzione particolare alla food security ed i progetti sulla cooperazione per lo sviluppo nei Paesi del Mediterraneo

«Abbiamo deciso di dedicare un’attenzione particolare alla food security ed i progetti sulla cooperazione per lo sviluppo nei Paesi del Mediterraneo, a partire dall’Africa, avviati insieme alle aziende socie di Filiera Italia ed alle aziende agricole di Coldiretti» – ha detto Luigi Scordamaglia, Amministratore delegato di Filiera Italia, dall’inaugurazione ad Ortigia dell’Expo Agricoltura, avviato oggi in vista della riunione dei Ministri dell’Agricoltura e Pesca del G7.