G7 dell’agricoltura a Siracusa. Meloni: «Iniziativa ministro Lollobrigida bella e intelligente»

Il grande evento

Expo «evento splendido. Agroalimentare questione del popolò»

«Trovo molto intelligente e molto bella l’iniziativa del ministro Lollobrigida che attorno a questi due, tre giorni in cui i ministri che si occupano di agricoltura si riuniranno per parlare dei problemi dell’agricoltura, degli agricoltori e per la prima volta della pesca, si racconti in un posto così straordinario la straordinaria capacità» dei nostri agricoltori «di produrre qualcosa di fondamentale per il nostro nome nel mondo: il made in Italy».

Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando all’evento inaugurale dell’Expo Divinazione 24 che precede il G7 agricolo a Siracusa, sull’isola di Ortigia.