G7, Lollobrigida: «A Siracusa tutte le regioni italiane per mostrare i gioielli che producono»

Vertice

“Inizia oggi a Siracusa Divinazione, l’Expo legato al G7. Un G7 aperto, che parla dei problemi dell’agricoltura e delle tante soluzioni che noi italiani abbiamo messo in campo, in nome della qualità, della tecnologia, dell’innovazione, del rispetto per la natura che hanno i nostri agricoltori e i nostri pescatori. Sarà il primo G7 che parla anche di pesca, oltre che di agricoltura, con le nostre imbarcazioni sia dei pescatori che di chi controlla il mare”. Così, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, incontrando la stampa nello stand del Ministero in piazza Duomo a Siracusa, dove oggi verrà inaugurata dal premier Giorgia Meloni ‘Divinazione-Expo 24’. “Avremo tutte le regioni italiane presenti, con i loro stand per mostrare i gioielli che riescono a produrre in quegli ambiti da ogni punto di vista- dice ancora Lollobrigida – sostenibilità ambientale e sostenibilità economica viaggiano di pari passo e riescono a creare ricchezza per questa straordinaria nazione che però ha radici profonde. Ha radici millenarie, qui a Siracusa, in Sicilia, respiriamo quello che abbiamo, abbiamo le tante contaminazioni che nel tempo ci hanno permesso di essere unici”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA