G7, nel Forum Africa Cia ricorda il «ruolo cruciale» dell’agricoltura per la crescita del continente

Economia

Lavorare la terra può valere il futuro del territorio africano. Ne è convinto Cristiano Fini, presidente dell'associazione degli agricoltori italiani

Dal Forum per l’Africa del G7 Agricoltura nell’isola di Ortigia interviene anche Cia-Agricoltori italiani. «L’agricoltura può rappresentare davvero uno dei settori chiave del partenariato Italia-Africa, a partire dal Piano Mattei, sia sul fronte della cooperazione a sostegno della sicurezza alimentare che sul piano della formazione, nella sfida tecnologica dell’agritech. Lo dice il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini.

Oggi, è stato ricordato nell’evento, il territorio africano, «vale» il 65% del terreno arabile del mondo, ma viene utilizzato solo per il 10% e il valore aggiunto per lavoratore è pari a circa un quarto della media globale. Ma il potenziale produttivo del continente è enorme: la superficie coltivabile potrebbe crescere fino al 700% superando i 300 milioni di ettari. «Ecco perché -spiega Fini- dobbiamo garantire l’accesso a quell’innovazione che noi diamo per assodata. I Paesi più sviluppati, in primis l’Italia, hanno tecnologie, ricerca, formazione, che vanno messe a disposizione e condivise in maniera strutturale».Secondo il presidente di Cia, «è indispensabile operare per creare attraverso l’attività agricola e la valorizzazione delle comunità rurali, una migliore condizione di vita in quei Paesi, considerando anche che circa il 60% della popolazione ha meno di 25 anni». D’altra parte, conclude, «proprio la tragedia dei migranti che si consuma nel Mediterraneo impone di trovare al più presto soluzioni durature,». Con ASeS, la Ong di Cia, e Agricoltura è Vita, ricorda, «già portiamo avanti da anni progetti per lo sviluppo agricolo in Africa, finalizzati alla formazione, alla conoscenza delle buone pratiche e alla divulgazione delle innovazioni, al sostegno alle famiglie agricole locali. Dimostrando che un modello alternativo è possibile: coltivare la terra per alimentare la speranza».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA