Global Sumud Flotilla partirà da Siracusa e chiede una mobilitazione immediata

Solidarietà

Previsto un incontro con la stampa

Il Global Movement to Gaza ha reso noto che la partenza italiana della Global Sumud Flotilla è in programma giovedì prossimo, da Siracusa e alle 10 è previsto un incontro con la stampa. «In seguito al bombardamento subito dalla nostra barca Familia Madeira a Tunisi, chiamiamo le città italiane alla mobilitazione immediata – si legge in una nota -. A Roma, concentramento oggi alle 19 a piazzale Aldo Moro: apriamo corridoi umanitari, rompiamo il blocco navale israeliano, fermiamo il genocidio del popolo palestinese».

