Grave malore per l’arcivescovo emerito di Siracusa: ricoverato in ospedale

Chiesa

L’arcivescovo emerito di Siracusa, monsignor Giuseppe Costanzo, nella giornata di oggi ha avuto un grave malore ed è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. L’arcivescovo Francesco Lomanto invita tutti i fedeli a “stare vicino a monsignor Costanzo con la preghiera in questo momento di sofferenza”.

