I libici fanno fuoco sulla Ocean Viking, inchiesta della procura di Siracusa e anche la Ue chiede chiarimenti

Il caso

La nave della Ong aveva appena soccorso 87 naufraghi

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto alla Ocean Viking della ong Sos Mediterranee in acque internazionali. La nave, con 87 migranti a bordo, sarebbe stata centrata da colpi di arma da fuoco esplosi dalla guardia costiera libica. La procuratrice Sabrina Gambino ha fatto avviare accertamenti dalla polizia scientifica che ha eseguito i primi rilievi sulla nave e poi saranno raccolte le testimonianze. Migranti ed equipaggio sono in quarantena. «Individueremo il posto in cui è avvenuto e poi prenderemo ledeterminazioni necessarie. Dobbiamo ricostruire cosa è accaduto” ha detto la procuratrice Gambino all’ANSA.