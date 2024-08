I “soliti” truffatori di anziani, ma stavolta un 88enne chiama i carabinieri e li fa arrestare

siracusa

Gli hanno chiesto 9 mila euro in contanti come risarcimento per un fantomatico incidente causato dal figlio

Tentano di raggirare un 88enne che, però, li fa arrestare. Le manette sono scattate ai polsi di un 42enne e di una 48enne, entrambi campani e già noti alle forze dell’ordine, che dovranno adesso rispondere di tentata truffa aggravata.

Ieri mattina il pensionato, che vive a Siracusa, era stato contattato sulla linea fissa di casa da un finto carabiniere. L’uomo, all’altro capo del telefono, gli aveva chiesto 9.000 euro in contanti o, in alternativa, dei monili in oro, quale risarcimento per un incidente stradale causato dal figlio che si trova in una città del nord Italia. L’88enne, però, si è insospettito e, utilizzando un cellulare, ha chiamato il 112, che ha contattato la sala operativa della Questura.