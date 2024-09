Il Tribunale di Siracusa: «Terrazza è del condominio se usata per vent’anni»

LA DECISIONE

Sentenza in favore del costruttore del palazzo a cui i condomini avevano chiesto il pagamento di un terzo del costo dei lavori per il rifacimento della terrazza

I Iastrici solari di un condominio sono comuni, se non risulta univocamente il contrario dai titoli, e la riserva di un diritto di superficie è da ritenere estinto per non uso protrattosi nel ventennio. E’ quanto scrive il Tribunale civile di Siracusa che in una sentenza in favore del costruttore del palazzo a cui i condomini avevano chiesto il pagamento di un terzo del costo dei lavori per il rifacimento della terrazza.

Al centro del contenzioso i lastrici del solaio di un edificio condominiale di Siracusa, costruito con una concessione edilizia del 1980. In alcuni degli atti di vendita era stata inserita una riserva, in capo al venditore costruttore, di diritti superficiari sui lastrici solari, che però, ha ricostruito il legale del costruttore, l’avvocato Giuseppe Maresca dello studio Seminara & associati, non sono stati esercitati, perché la terrazza è stata destinata a sede di antenne, essendo accessibile dalle scale comuni, attraverso un’apertura con cancello con chiave in possesso dell’amministratore del condominio, come confermato da una Ctu disposta dal Tribunale.