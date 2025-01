In fuga dopo avere accoltellato il “rivale” in piazza a Pachino: due tunisini arrestati tra Parma e Varese

l'inchiesta

Svolta nelle indagini sul tentato omicidio del 3 gennaio scorso

Due uomini di 35 e 29 anni, origini tunisine, sono stati arrestati dalla polizia per tentato di omicidio. Lo scorso 3 gennaio gli agenti sono intervenuti in piazza Vittorio Emanuele a Pachino per la segnalazione di una persona accoltellata, trovando macchie di sangue e accertando che la vittima, un altro tunisino, era stato accoltellato e poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Avola.

Durante le indagini i poliziotti si sono avvalsi delle telecamere di video sorveglianza della zona e hanno sentito alcuni testimoni, a vario titolo, che hanno collaborato. Sono state così identificate tre persone ritenute responsabili della violenta aggressione; i tre avevano già abbandonato la provincia di Siracusa.