Inchiesta antimafia Asmundo, arrivano le prime sei condanne in abbreviato. L’ex assessore regionale Sorbello processato col rito ordinario

mafia & politica

Accusati di avere sottoscritto un accordo con il politico per favorirlo nelle elezioni del 2022

Settantatré anni di carcere sono stati complessivamente comminati a sei persone accusate, a vario titolo, di far parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso che avrebbe gestito un traffico di sostanze stupefacenti tra Melilli e Villasmundo, nel Siracusano.

Ad alcuni imputati era contestato anche il voto di scambio politico-mafioso. La sentenza, del processo celebrato col rito abbreviato, è del gup di Catania che ha condannato a 19 anni e 10 mesi Nunzio Giuseppe Montagno Bozzone, a 19 anni e 10 mesi Antonino Montagno Bozzone, a dieci anni Antonello Costanzo Zammataro, a otto anni Alfio Alberto Ira, a sei anni e otto mesi Antonino Puglia e a otto anni e otto mesi Andrea Mendola.