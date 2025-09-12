Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Giudiziaria

Inchiesta “Onda”, per Granata giornate amare ma piene di fiducia nella giustizia

L'ex assessore regionale ed ex presidente della Commissione regionale antimafia, risulta indagato nell'inchiesta su reati fallimentari e tributari

Di Redazione |

Fabio Granata, ex assessore regionale ed ex presidente della Commissione regionale antimafia, indagato nell’ambito dell’inchiesta “Onda”su reati fallimentari, tributari e contro il patrimonio scattata nei confronti di sette persone e otto società, ha inviato una nota al quotidiano “La Sicilia”.

“Tempus Tacendi: nonostante accuse del tutto prive di fondamento, rispetto a tal punto la Magistratura che parlerò del merito del procedimento nel quale risulto indagato, solo quando sarà archiviato o comunque definito secondo le procedure di legge.Bisogna difendersi nei processi non dai processi. Ribadisco però come mai, nella mia vita privata o pubblica, ho posto in essere un solo comportamento che non rispondesse ai valori di legalità e trasparenza per la difesa dei quali ho combattuto e pagato negli anni prezzi elevati. Ho le spalle larghe, la mente lucida, la consapevolezza di una vita spesa sempre e solo in difesa dei beni comuni e delle cose in cui credo. In questi giorni amari, mi danno forza le testimonianze di amicizia e fiducia di centinaia di persone, molte delle quali attivamente impegnate ai livelli più alti sul fronte della difesa della legalità repubblicana”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community