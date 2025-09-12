Inchiesta “Onda”, per Granata giornate amare ma piene di fiducia nella giustizia

Giudiziaria

L'ex assessore regionale ed ex presidente della Commissione regionale antimafia, risulta indagato nell'inchiesta su reati fallimentari e tributari

Fabio Granata, ex assessore regionale ed ex presidente della Commissione regionale antimafia, indagato nell’ambito dell’inchiesta “Onda”su reati fallimentari, tributari e contro il patrimonio scattata nei confronti di sette persone e otto società, ha inviato una nota al quotidiano “La Sicilia”.

“Tempus Tacendi: nonostante accuse del tutto prive di fondamento, rispetto a tal punto la Magistratura che parlerò del merito del procedimento nel quale risulto indagato, solo quando sarà archiviato o comunque definito secondo le procedure di legge.Bisogna difendersi nei processi non dai processi. Ribadisco però come mai, nella mia vita privata o pubblica, ho posto in essere un solo comportamento che non rispondesse ai valori di legalità e trasparenza per la difesa dei quali ho combattuto e pagato negli anni prezzi elevati. Ho le spalle larghe, la mente lucida, la consapevolezza di una vita spesa sempre e solo in difesa dei beni comuni e delle cose in cui credo. In questi giorni amari, mi danno forza le testimonianze di amicizia e fiducia di centinaia di persone, molte delle quali attivamente impegnate ai livelli più alti sul fronte della difesa della legalità repubblicana”.

