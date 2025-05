Incidente sulla Siracusa – Gela: auto finisce fuori strada, muore una donna

la tragedia

La vittima aveva 68 anni, ferita la figlia

Una donna di 68 anni, Francesca Sparacino di Rosolini, è morta in un incidente stradale che si è verificato lungo l’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto tra gli svincoli di Noto e Rosolini, in direzione di Gela. La donna era bordo di un auto guidata dalla figlia, rimasta ferita, e che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo. In azione i vigili del fuoco e la polizia stradale. La figlia della vittima che era alla guida del mezzo e che è rimasta ferita è stata trasportata all’ospedale di Avola

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA