Migliaia di visitatori all’Infiorata di Noto dedicata alla Pace

L'evento

Migliaia di persone stanno prendendo parte all’Infiorata a Noto, quest’anno dedicata al tema della pace. «Da Noto attraverso l’arte, la bellezza e la cultura vogliamo lanciare un messaggio importante a livello internazionale di pace soprattutto in quei luoghi dove oggi ci sono ancora focolai di guerra. Come diceva Papa Francesco per fare la pace ci vuole coraggio. Speriamo che questo coraggio che ha avuto la città di Noto possa essere da stimolo e da esempio per tutti a livello internazionale» ha detto il sindaco Corrado Figura. L’inaugurazione ha avuto luogo alla presenza del vicepremier Antonio Tajani e del presidente della Regione Renato Schifani.