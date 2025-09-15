Its Academy Fondazione Archimede: aperte le iscrizioni ai corsi 2025-2027 (video)

Attualità

La formazione per creare professionisti dell'hospitality management e per il marketing dei beni e delle attività culturali

L’Its Academy Fondazione Archimede rilancia il proprio impegno per l’alta formazione specialistica nel settore turistico-culturale in Sicilia, introducendo per il biennio 2025–2027 un’offerta formativa con forti contenuti di sostenibilità, accessibilità e identità territoriale. Con le iscrizioni già aperte e un significativo piano di innovazione infrastrutturale, la Fondazione si conferma come punto di riferimento per un turismo consapevole, inclusivo e radicato. Parlano il direttore generale Giovanni Dimauro e il presidente Andrea Corso, ecco che cosa ci hanno dichiarato:

Due percorsi di eccellenza, due visioni per un turismo futuro

La programmazione didattica del nuovo biennio prevede due percorsi professionalizzanti da 1.800 ore totali, sviluppati in stretta collaborazione con le principali imprese e stakeholder del settore:

HOMA – Hospitality Management:

Questo percorso forma professionisti nella gestione di hotel, resort e altre strutture ricettive in grado di progettare esperienze di ospitalità attente alla sostenibilità ambientale, all’accessibilità e al racconto autentico del territorio. Gli studenti saranno accompagnati nell’approfondimento delle pratiche di gestione sostenibile all’interno delle strutture ricettive.

Un’attenzione particolare sarà dedicata a garantire servizi accessibili a ospiti con bisogni speciali, favorendo strutture inclusive e “tourism for all” e a valorizzare le specificità culturali e paesaggistiche siciliane — dalle tradizioni enogastronomiche alla memoria storica — come elementi centrali dell’esperienza di soggiorno.

MABAC – Marketing dei Beni e delle Attività Culturali:

Questo corso è pensato per formare professionisti della valorizzazione turistica del patrimonio culturale e dell’industria creativa, con un approccio fortemente innovativo e sostenibile. Gli allievi saranno formati all’uso di strumenti digitali e multimediali (realtà aumentata, storytelling interattivo, piattaforme immersive), ma anche alle strategie di marketing culturale che rispettano e valorizzano il patrimonio identitario dei luoghi.

Tra gli obiettivi: promuovere una fruizione del patrimonio che favorisca la tutela, la rigenerazione e il coinvolgimento delle comunità locali; pianificare percorsi culturali accessibili, pensati anche per persone con disabilità o con esigenze specifiche; sviluppare progetti culturali che raccontino l’identità siciliana in modo inclusivo, sostenibile e rispettoso dell’ambiente circostante.

In entrambi i percorsi, le 1.000 ore di formazione in aula e le 800 ore di stage in azienda permetteranno un approccio fortemente pratico, professionale e orientato al contesto reale del lavoro e del territorio.

Una rete in espansione sul territorio

L’Its Academy Fondazione Archimede, unico Istituto tecnologico superiore in Sicilia dedicato al turismo e ai beni culturali, rafforza la sua rete territoriale: nel nuovo biennio arriverà in sei province dell’Isola, con sedi operative a Siracusa (sede principale), Catania, Giardini Naxos–Taormina, Milazzo e Isole Eolie, Palermo, Bagheria ed Enna. Questo ampliamento non solo facilita l’accesso ai percorsi formativi sull’intero territorio siciliano, ma permette di radicare le attività di studio nei contesti locali, valorizzando le identità culturali e promuovendo un confronto diretto con le comunità ospitanti.

La nuova sede a Ortigia

Tra le iniziative più rilevanti del progetto c’è la riqualificazione dell’ex sede della Prefettura di Siracusa in via delle Maestranze. Grazie ai fondi Pnrr, questo edificio di pregio, chiuso da oltre vent’anni, sarà trasformato in un moderno hub formativo con aule multimediali e immersive, laboratori ad alta tecnologia e spazi pensati per esperienze partecipative e inclusivi.

La nuova sede diventerà un laboratorio urbano di rigenerazione, un polo di incontro tra studenti, operatori culturali e cittadini, e un luogo simbolico per il recupero dell’identità storica e architettonica della città.

Eccellenza nei risultati occupazionali

L’Its Academy Fondazione Archimede si distingue per un tasso di placement certificato del 93%, ben superiore alla media nazionale dell’86%. Questo dato testimonia l’efficacia del modello di formazione, del legame con le imprese e della preparazione mirata offerta agli studenti.

Gratuità, mobilità e supporti per tutti

Anche per il biennio 2025–2027, i corsi restano gratuiti grazie ai finanziamenti pubblici. Sono inclusi il materiale didattico, le certificazioni aggiuntive e numerose borse di studio rivolte anche a studenti fuori sede. È richiesto solo un contributo una tantum di 250 euro al momento dell’accesso al corso; tale quota potrà essere interamente coperta dalle borse di studio.

Ogni studente sarà affiancato da un tutor per l’intero percorso formativo e avrà la possibilità di svolgere stage all’estero gratuitamente, ampliando la propria esperienza e il proprio network professionale.

Iscrizioni già aperte

Le iscrizioni per i corsi 2025–2027 sono già aperte sul sito www.its-fondazionearchimede.academy