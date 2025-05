ITS Academy Fondazione Archimede: il turismo e la cultura parlano siciliano

siracusa

Il diploma è in tasca. E ora? Per migliaia di giovani siciliani, il bivio post-maturità rappresenta un momento cruciale. Università o lavoro subito? Esiste una terza via, sempre più strategica e performante: gli Istituti Tecnologici Superiori, o ITS Academy. Non semplici corsi, ma vere scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, nate per creare un ponte solido tra formazione e mondo produttivo, rispondendo alle esigenze di sviluppo economico del Paese. Recentemente rafforzati dalla Legge 99/2022, gli ITS rappresentano oggi un pilastro del sistema terziario di istruzione tecnologica.

Formazione d’eccellenza, lavoro (quasi) assicurato

Cosa rende gli ITS così efficaci? Il modello formativo è la chiave. Percorsi biennali (di norma 1.800-2.000 ore) che rilasciano un Diploma di Tecnico Superiore, corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e corredato da supplemento Europass per la circolazione in Europa. L’approccio è pragmatico: didattica esperienziale, laboratori e, soprattutto, una quota consistente di stage in azienda – almeno il 40% del monte ore. Un legame, quello con le imprese, rafforzato dalla docenza: oltre la metà dei formatori proviene dal mondo del lavoro, portando in aula esperienze concrete.

Questa struttura non è casuale, ma è la causa diretta di risultati occupazionali straordinari. I dati nazionali parlano chiaro: le percentuali di diplomati ITS che trovano lavoro entro un anno superano costantemente l’80%, con picchi recenti dell’84%, 86,5% e persino 87%. Ancora più significativo è il dato sulla coerenza: oltre il 90% degli occupati lavora in un settore affine al percorso di studi completato. Una garanzia quasi assente in altri percorsi post-diploma. Sebbene il profilo prevalente sia maschile e tecnico, crescono gli iscritti dai licei (quasi 1 su 4) e gli over 30, segno di un’attrattività trasversale.

Fondazione Archimede: l’unico ITS siciliano specializzato in Turismo e Beni Culturali

In questo panorama, la Sicilia gioca la sua partita con 11 ITS. Tra questi spicca l’ITS Academy Fondazione Archimede di Siracusa, con sedi in tutta l’isola. La sua unicità? È l’unico ITS siciliano specializzato nell’area Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo. Una scelta strategica, che intercetta due settori chiave per l’economia regionale. La missione dell’ITS Academy Fondazione Archimede è ambiziosa: formare professionisti capaci di promuovere un turismo consapevole e sostenibile, valorizzando il patrimonio culturale siciliano e superando il modello “mordi e fuggi”.

Il successo si basa su una solida rete di partner: Confindustria, Federalberghi Sicilia, associazioni di categoria, università, hotel di prestigio, imprese turistiche e culturali, scuole. Questo ecosistema garantisce stage di qualità, docenze qualificate e un dialogo costante con le esigenze del mercato. Non a caso, la Fondazione è stata recentemente premiata da INDIRE, l’ente nazionale di ricerca educativa, e si distingue per iniziative innovative come l’introduzione della Lingua Italiana dei Segni (LIS) per un turismo più accessibile. E in più, un dato decisamente positivo, è la percentuale di placement: oltre il 90% degli studenti della Fondazione Archimede trova occupazione entro un anno dalla fine del corso. Una percentuale, dunque, addirittura più alta della già ragguardevole media nazionale.

Focus Corsi: professionisti per l’ospitalità e la cultura del domani

L’offerta formativa di Archimede è mirata a creare le figure professionali che servono al territorio. Quattro corsi, in particolare, aprono porte concrete nel mondo del lavoro:

• Hospitality Management (HOMA): forma manager dell’ospitalità, esperti nella gestione di hotel, resort e servizi F&B, con competenze in revenue management, marketing digitale e organizzazione eventi.

Sbocchi: ruoli manageriali in tutta la filiera ricettiva e ristorativa

• Food and Wine Tourism (FWT): forma professionisti capaci di valorizzare il territorio attraverso esperienze enogastronomiche innovative, sviluppando competenze nel destination marketing e nella gestione dell’offerta turistica.

Sbocchi: tour operator specializzati, aziende vinicole, hotel, ristoranti, con ruoli strategici nella promozione della filiera Food and Wine.

• Marketing dei Beni e delle Attività Culturali (MABAC): crea specialisti nella promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale. Si studiano destination marketing, digital storytelling, social media, AR/VR, fundraising, organizzazione di eventi culturali e storia del patrimonio.

Sbocchi: musei, fondazioni, enti turistici, industrie culturali e creative

• Tourism Heritage Innovation Knowledge (THINK): la vera novità per il biennio 2025-2027. Punta a formare professionisti capaci di integrare competenze turistiche, valorizzazione del patrimonio e tecnologie digitali avanzate per creare esperienze innovative.

Sbocchi: ruoli legati alla trasformazione digitale nel turismo culturale, come content creator culturale, progettista di esperienze immersive, esperto di turismo digitale e sostenibile.

Le sedi

Per il prossimo biennio 2025-2027 i corsi saranno disponibili nelle sedi di Siracusa, Catania, Palermo, Taormina-Giardini Naxos, Eolie-Milazzo, Agrigento.

L’avvio dei nuovi corsi è previsto per fine ottobre 2025 e le iscrizioni sono già aperte: basta visitare il sito web www.its-fondazionearchimede.academy, scegliere il corso, la sede e il gioco è fatto.

Investire sul talento siciliano per rilanciare il territorio

Gli ITS Academy, e la Fondazione Archimede in particolare, non sono solo una risposta efficace all’esigenza di formazione professionalizzante. Rappresentano un investimento strategico sul capitale umano siciliano. Offrono ai giovani percorsi concreti verso un’occupazione qualificata e stabile e, allo stesso tempo, forniscono alle imprese del territorio, specialmente nei settori trainanti del turismo e della cultura, le competenze necessarie per innovare e competere.