ITS Academy Fondazione Archimede: un nuovo modello di sviluppo turistico per il territorio

Siracusa, con la sua splendida Isola di Ortigia, è un microcosmo del turismo globale, dove la bellezza inestimabile spesso si scontra con le dinamiche del turismo di massa. Questa tendenza ha portato a un notevole spopolamento dei residenti storici, sostituiti da una proliferazione di locazioni brevi e bed and breakfast, configurando un modello di “turismo mordi e fuggi” che rischia di erodere l’essenza culturale e sociale della città.In questo contesto, l’ITS Academy Fondazione Archimede di Siracusa, l’unico ITS in Sicilia specializzato in turismo e beni culturali, si propone come catalizzatore di un cambiamento radicale. Con la sede centrale situata proprio a Siracusa, l’ITS ha l’obiettivo di promuovere un turismo più consapevole e sostenibile, che valorizzi la cultura in ogni sua forma e contribuisca a un equilibrato sviluppo economico e sociale.Il turismo culturale, se ben gestito, può trasformare l’intera economia locale senza soffocare l’identità di una città. A Siracusa, il ciclo annuale di spettacoli classici all’Inda, al Teatro Greco, rappresenta già un formidabile richiamo. Tuttavia, l’ITS vuole andare oltre, proponendo l’integrazione di eventi culturali diversificati come mostre, concerti e festival che possano attrarre un pubblico interessato non solo alla storica grandezza di Siracusa, ma anche alla sua vibrante scena contemporanea.Grazie ai corsi specializzati come “Hospitality Management”, “Marketing dei beni e delle attività culturali” e “Food and Wine Tourism”, l’ITS Academy Fondazione Archimede forma professionisti che possono interpretare e soddisfare le esigenze di un turismo evoluto e rispettoso delle peculiarità locali. Questi corsi, che combinano teoria e pratica, sono pensati per creare figure professionali capaci di innalzare la qualità dell’offerta turistica, garantendo al contempo il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

La collaborazione tra ITS e il settore imprenditoriale si rivela fondamentale. Attraverso un dialogo costante con le aziende locali, l’istituto assicura che la formazione offerta sia in linea con le reali esigenze del mercato, preparando i giovani a inserirsi con successo nel mondo del lavoro e a contribuire attivamente alla rinascita turistica della città.Per Siracusa, l’approccio proposto dall’ITS non è solo una soluzione educativa ma un vero e proprio progetto di vita che mira a reintegrare i residenti nel tessuto turistico e culturale, riscoprendo e riappropriandosi del proprio territorio. Solo attraverso una sinergia effettiva tra formazione, imprese e politiche turistiche sarà possibile garantire un turismo che beneficia tutti, residenti e visitatori, senza sacrificare l’identità e l’integrità di una delle città più emblematiche della Sicilia.

Attraverso iniziative come queste, Siracusa può aspirare a diventare un modello di come il turismo, guidato da principi di sostenibilità e integrazione culturale, possa effettivamente arricchire una comunità, rendendo la città non solo un luogo da visitare ma un luogo dove vivere e ritornare.