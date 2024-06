La piantagione hi-tech di marijuana che avrebbe fruttato 300 mila euro: un arresto a Lentini

droga

I controlli del carabinieri: in manette un pregiudicato

I carabinieri di Lentini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato un pregiudicato 35enne gravemente indiziato di produzione di stupefacenti. I militari hanno effettuato perquisizioni domiciliari che hanno portato alla scoperta di un casolare rurale, nella disponibilità dell’uomo, trasformato in una serra hi-tech per la coltivazione «indoor» di canapa indiana, con 79 piante di marijuana in infiorescenza per un’altezza media di circa un metro e mezzo e un sofisticato sistema di irrigazione, areazione e illuminazione alimentato da corrente elettrica sottratta dalla rete pubblica.