La Provinciale maledetta e la moto fuori controllo: così è morto Fabrizio

l'incidente

L'incidente lungo la provinciale 95 tra Melilli e Priolo

Incidente stradale mortale sulla provinciale 95 ttra Priolo e Melilli, nel siracusano. La vittima è un ragazzo di 19 anni, Fabrizio Monti di Melilli. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava a bordo di una motocicletta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Violento l’impatto sul selciato. Inutili i soccorsi del 118. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

